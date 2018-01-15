Берлин, 16 января, 2018, 00:15 — ИА Регнум. В воскресенье, 14 января, в бывшем кинотеатре ГДР «Космос» на Карл-Маркс-аллее прошла первая в новом году встреча фракции «Левых», сообщает 15 января издание Die Welt. Мероприятие прошло под лозунгом «Влево, где сердце бьется!» и обещает стать мощным началом политического года-2018 для лагеря реформаторов, сообщает немецкое информационное издание. Специальным приглашенным гостем встречи стал один из председателей французской Левой партии Жан-Люк Меланшон.

Thomas Rodenbücher Оскар Лафонтен

В ходе встречи одним из самых полемичных стало выступление бывшего саарского лидера фракции «Левых» Оскара Лафонтена, который призвал «уничтожить американский империализм». Последние несколько недель Лафонтен озвучивал инициативу перекрестного проекта под названием «Новое коалиционное движение левых».

Лафонтен также высказал обвинения в адрес НАТО в преднамеренном геополитическом и геостратегическом окружении России. Особенно показательной в этом отношении является речь бывшего федерального председателя, опубликованная в Facebook несколько лет назад, где политик заявляет: «Нам нужна такая европейская внешняя политика, которая сможет удерживать враждебный американский империализм», — писал Лафонтен.

Поддержал своего немецкого коллегу и приглашенный французский представитель движения левых Жан-Люк Меланшон, который является резким критиком политики Западной Украины. В споре об аннексии Крыма он назвал США «североамериканскими кукловодами», а стороны украинского правительства «проевропейскими нацистами».

Призывы Лафонтена были встречены неоднозначно внутри самой фракции. Депутат бундестага от «Левых» Забине Ляйдиг окрестила встречу «троянским конем».

«Это мероприятие могло бы служить прелюдией для создания «нового движения левых» под руководством Оскара Лафонтена», — высказала свои опасения Ляйдиг. Нельзя отрицать, что важность встречи действительно высока, тем более учитывая, что двухчасовое мероприятие обошлось фракции в 45 000 евро.

Однако пресс-секретарь фракции Майкл Шлик обвинения отверг: «Это событие не имеет ничего общего с идеей Оскара Лафонтена начать новое коллективное левое движение», — сообщил он Die Welt. К организации мероприятия были приглашены как парламентские службы фракции, так и средства массовой информации и связей с общественностью. На встрече обсуждались такие темы, как нищета, пенсия, Европа, проблемы войны и мира.

Примечательно также, что на мероприятие был приглашен бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек (СДПГ). Платцек является председателем Германо-российского форума, надпартийной организации, обвиняющейся в некритичном отношении к Кремлю, за что его фигура неоднократно подвергалась критике в немецких политических кругах. Политик свой визит отменил, в силу неизвестных обстоятельств, однако многие во фракции «Левых» увидели в самом факте его приглашении попытку отправить в Москву положительные сигналы, сообщает берлинская газета «Tagesspiegel».