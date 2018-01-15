Калуга, 15 января, 2018, 21:07 — ИА Регнум. В калужском региональном реестре проблемных объектов находятся 17 домов. От недобросовестных действий застройщиков пострадали 232 человека. Об этом заявили 15 января на координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов власти области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации регионального министерства строительства, в Калужской области на постоянной основе действует рабочая группа по обеспечению прав граждан при строительстве жилья и оказанию помощи обманутым дольщикам и вкладчикам. Также создан региональный фонд поддержки строительства доступного жилья и утвержден порядок предоставления субсидий на решение проблем пострадавших соинвесторов.

В соответствии с планами-графиками достройки проблемных объектов, в 2018 году в регионе будут введены в эксплуатацию пять домов. Строительство оставшихся 12 проблемных объектов планируется завершить до конца 2019 года.

Также управлением МВД России по Калужской области на постоянной основе проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на выявление и пресечение преступлений, совершаемых в сфере строительства. В настоящее время сотрудниками полиции организованы сбор и проверка информации о выделении земельных участков застройщикам, получении ими разрешительных документов на строительство. В органах местного самоуправления запрошены сведения о выданных разрешительных документах на строительство многоквартирных жилых домов на территории области, в том числе с долевым участием граждан.

Анализируя ситуацию, губернатор области Анатолий Артамонов рекомендовал руководителям профильных ведомств не затягивать сроки решения проблем пострадавших соинвесторов.

«Надо использовать всё вновь открывшиеся возможности в связи с изменениями законодательства на федеральном уровне и не допускать новых случаев нарушения прав дольщиков», — отметил он.

По мнению губернатора, перед выдачей разрешения на строительство необходимо подробно анализировать состояние дел у того или иного потенциального застройщика и не выдавать такое разрешение тем из них, кто не вызывает доверия.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирного жилого дом. Правоохранители подозревают руководство ООО «Комфорт Строй» в присвоении 100 млн рублей, собранных с «дольщиков» в период с января 2014 года по декабрь 2015 года.

По версии следствия, ряд руководителей ООО «Комфорт Строй» путём обмана и злоупотребления доверием, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, похитили денежные средства граждан в особо крупном размере при заключении договоров цессии о передаче прав требования у ООО «Новградстрой» на жилые помещения, расположенные в многоквартирном жилом доме №55 по ул. Маяковского в Калуге.

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