Москва, 15 января, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Министр образования Ольга Васильева вылетит в Пермь по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева для выяснения причин ЧП в школе. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе Минобрнауки, передаёт телеканал RT.

Kremlin.ru Ольга Васильева

Как сообщается, то Ольге Васильевой поручено на месте разобраться в причинах произошедшего, а также проверить соблюдение правил обеспечения безопасности в учебном учреждении.

По итогам поездки министр образования подготовит соответствующие предложения правительству.

Как передавало ИА REGNUM, утром 15 января в школе №127 Перми двое подростков напали на педагога и учеников четвёртого класса. С ножевыми ранениями были госпитализированы 12 человек.

Двое школьников были прооперированы, состояние пострадавшей учительницы медики оценивают как стабильно тяжёлое. В настоящее время в больнице остаются ещё девять детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В совершении преступления подозреваются старшеклассник и бывший учащийся школы №127. Следствие выясняет мотивы их действий.

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