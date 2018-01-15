Баку, 15 января, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2017 года составил $2 млрд 141 млн 283,27 тыс., что на 4,3% больше показателя 2016 года, сообщили в государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК).

По данным ведомства, на долю торговых операций с Россией в 2017 году пришлось 9,48% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.

«В отчетном году объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $587 млн 25,37 тыс., что на 43,4% больше показателя 2016 года. В целом, на поставки в Россию пришлось 4,25% азербайджанского экспорта в 2017 году», — пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Объем импорта российской продукции в Азербайджан в 2017 году составил $1 млрд 554 млн 257,9 тыс., что на 5,34% меньше показателя 2016 года. В общем объеме импорта товаров в Азербайджан в 2017 году на долю поставок из России пришлось 17,7%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в 2017 году составило $967 млн 232,53 тыс.