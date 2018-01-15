Москва, 15 января, 2018, 19:03 — ИА Регнум. В январе 2017 года открытый банк заданий Федерального института педагогических измерений пополнится новыми задачами по астрономии. Об этом 15 января заявила руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ и ОГЭ по физике Марина Демидова в эфире программы «О ЕГЭ предметно» на ОТР.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Буквально в конце января наш открытый банк пополнится группой заданий как раз на этом астрономическом материале. Поэтому не волнуйтесь, ещё будет возможность на них посмотреть и внимательно проанализировать, доучить в конце года то, что нужно выучить по этому разделу», — заявила Демидова.

Как ранее сообщали в Рособрнадзоре, среди нововведений, внесённых в задания ЕГЭ и на 2018 год, будет одно задание «с элементами астрофизики». Эта линия заданий построена на материале, который теперь изучается в рамках школьного курса физики — при этом ученики будут проходить астрономию только в конце 11 класса.

В связи с этим возникло мнение, что для детей такие задания вызовут особенные затруднения. Тем не менее, в действительности такая задача будет по большей части просто обобщать уже ранее существовавший в ЕГЭ материал, подчеркнула Демидова.

«По сути этот астрономический материал уже был в ЕГЭ по физике, но он был разбросан между разными заданиями — спутники летали, скорость вычисляли, какие-то задачи были на астрономическом содержании. Теперь же их собрали в одну линию», — пояснила она.

Она также заверила, что такие задачи не потребуют непропорционально больших теоретических знаний от ученика в сравнении с остальными экзаменационными заданиям.

«Это задания, построенные на материале, где есть уже половина ответа. Там текст и большая таблица данных, которую нужно проанализировать — не так много знаний нужно и дополнительной информации, чтобы ответить на эти вопросы», — добавила руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ и ОГЭ по физике.

Напомним, что в рамках ЕГЭ физика остаётся предметом по выбору. В 2016 году его сдавало 24% от общего числа российских выпускников. Максимально на этом экзамене можно набрать 52 первичных балла, при этом минимальная граница для сдачи экзамена — 36 баллов. Всего для успешной сдачи необходимо выполнить 32 задания-теста. Продолжительность экзамена — 3 часа 55 минут.