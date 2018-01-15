Улан-Удэ, 15 января, 2018, 18:58 — ИА Регнум. В инфекционной больнице Улан-Удэ до сих пор находятся десятки жителей Бурятии, отравившихся в кафе. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 января, в республиканском МВД, госпитализированы 64 человека, в том числе 12 несовершеннолетних. Как минимум в 10 случаях подтверждён диагноз сальмонеллёз.

Машины скорой помощи

По последним данным республиканских властей, общее количество отравившихся в улан-удэнском кафе «ШулэнДо» составляет 112 человек.

Одна из пострадавших жительниц Улан-Удэ обнародовала некоторые подробности пребывания в больнице.

«Все молодые, зловоние, искажённые лица, бегающие медсестры с капельницами, санитарки не выходят из туалета, это всё напоминает кадры военного фильма или фильма про бактериологическую атаку, больных привозят и привозят, отделение заполнено. Почти как в книге Харуки Мураками «Подземка», — цитируетпострадавшую улан-удэнку «Информ Полис online».

По её словам, речи о выписке из больницы пока не идёт, несмотря на то, что многим пострадавшим стало лучше. Собеседница бурятского информагентства рассказала, что одна из пострадавших попала в реанимацию. Среди отравившихся есть даже беременные женщины.

«Люди здесь лежат семьями. Я с мужем, рядом молодая пара, молодожёны. Мама с беременной дочкой, сёстры, другие супружеские пары, хорошо, что их дети не обедали вместе с ними», — говорит улан-удэнка.

О том, что в улан-удэнском кафе отравились посетители, стало известно 13 января. Изначально сообщалось о нескольких десятках пострадавших.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, по состоянию на 15 января количество больных сальмонеллёзом, посетивших данное кафе, составляет 112 человек, из них 17 детей в возрасте от 10 до 17 лет.

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Деятельность сети общественного питания, к которой относится вышеупомянутое кафе, приостановлена. Продолжаются проверки в отношении поставщиков продовольственного сырья. В республиканском правительстве уточнили, что с 8 по 11 января это кафе посетили 2500 человек.

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Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, деятельность по оказанию услуг общественного питания в кафе сети «ШулэнДо» осуществляют два индивидуальных предпринимателя, которые «начали свою работу без предварительного уведомления органов Роспотребнадзора о начале предпринимательской деятельности».

По информации ведомства, в отношении восьми юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сети, а также поставщиков проводятся внеплановые проверки. В восьми пробах пищевых продуктов и продовольственного сырья обнаружен возбудитель сальмонеллёза. Специалисты сделали вывод, что это обстоятельство указывает на пищевой путь возникновения инфекции.

Расследование Роспотребнадзора показало, что в кафе нарушались требования санитарного законодательства. В частности, использовалось продовольственное сырьё без маркировочных ярлыков и без документов, подтверждающих его качество и безопасность. Кроме того, сообщается о несоблюдении правил товарного соседства, условий хранения готовых к употреблению продуктов питания и продовольственного сырья; об обработке сырых мясных продуктов и готовой к употреблению продукции на одних и тех же производственных столах; о нарушении правил обращения с пищевыми отходами; о допуске к работе персонала, не прошедшего медицинский осмотр и гигиеническое обучение.