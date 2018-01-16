Санкт-Петербург, 16 января, 2018, 21:48 — ИА Регнум. На YouTube-канале versusbattleru вышел новый Versus BPM с рэперами MC No Limit (настоящее имя не известно) и Gansburg (Станислав Мякин). За два дня видео набрало более 600 тыс. просмотров и вошло в тренды, однако такая популярность не сыграла каналу на руку, так как количество дизлайков и негативных комментариев значительно превысило число положительных оценок зрителей.

Скриншот страницы YouTube-канал versusbattleru Versus Battle между MC No Limit и Gansburg

Батл начал Gansburg. В своём выступлении он подверг оппонента критике, сделав основной упор на том, что MC No Limit приехал из Лондона.

«Сколько там еще вас таких иммигрантов, что повылазят за миллионом из Грин парка. Сколько не будет, столько отправим обратно, парни, правда то, что и без вас тут жарко».

Скриншот страницы YouTube-канал versusbattleru Рэпер Gansburg (Станислав Мякин)

В свою очередь MC No Limit отметил в своём выступлении, что техника оппонента значительно уступает его собственной, сделав акцент на том, что многие слушатели не знают наизусть тексты песен Gansburg.

«Вот тебе, достойная критика. Твои текста — бэд трип шизика. Твой предел сопливая лирика, бери пример с MC No Limit-а».

Однако на деле оказалось иначе. Уже в начале баттла MC No Limit забыл свой текст и решил читать с мобильного телефона. Однако и это не помогло рэперу достойно ответить противнику, так как он постоянно сбивался и не попадал в такт музыке.

«Ресторатор, проверяй перед баттлом, как они выучили текст, хотя бы первые раунды. Если не выучили, пусть идут учить, лучше на следующий день перенести баттл, чем хоронить и без того раненую репутацию площадки в целом и свою лично», — прокомментировал видео Виталий К.

Еще один минус нового версуса — реакция публики. Многие пользователи отметили, что зрители вели себя неестественно и наигранно, не понимая, чему именно они радуются.

«Свежий версус производит очень грустное впечатление. Читать с телефона под отрепетированные крики толпы, которая не понимает, чему радуется — не самое приятное зрелище. Работы у Ресторатора очень много. Надеюсь, справится», — пишет в Twitter Тина Канделаки.

«Неожиданно толпа — постанова, как будто заплатили им, чтоб они над каждым словом орали», — прокомментировал пользователь RomaРэм.

Скриншот страницы YouTube-канал versusbattleru Versus Battle между MC No Limit и Gansburg

Некоторые пользователи предположили, что такое поведение публики — результат так называемых реформ, проведенных рэпером Оксимироном (Мироном Фёдоровым). Ранее он заявлял, что зрители баттла ведут себя слишком неактивно.

«Мирон Янович, там толпа уже после твоих реформ начала так переигрывать? Или оно как-то само?» — поинтересовался пользователь Andrei White.

На это рэпер ответил, что видео снимали давно, тем не менее никаких реформ пока никто не проводил, так как год только начался. Он также отметил, что испытывает неприятные ощущения из-за того, что его друг MC No Limit плохо выступил на баттле.

«Не самые приятные ощущения, че тут сказать», — пишет Оксимирон в Twitter.

По традиции, в Versus BPM не выбирают победителя, однако организатор баттла Ресторатор (Александр Тимарцев) отметил, что новый баттл станет исключением, после чего признал Gansburg победителем. Этот факт также не понравился пользователям, и они отметили, что не следовало выкладывать такое видео на канал.

«Если в конце ты всем своим видом показываешь свое негативное отношение к данному баттлу, даешь аннотации реперам, просто не выпускай такое видео, это же наоборот портит твою статистику и отношение к проекту. Да, реклама, да, бабки, но не выпусти ты этот баттл и покажи все эти изменения при противостоянии других МС, было бы отлично», — считает Антон И.

«Я бы на месте ресторатора баттл не выкладывал вообще», — прокомментировал Андрей К.

Напомним, в Versus Battle исполнители таких музыкальных направлений, как рэп или хип-хоп, сражаются в словесной схватке, по итогам которой судьи выбирают победителей. Основное отличие Versus Battle BPM от обычного баттла в том, что участники сражаются под биты, а по итогам битвы судьи не выбирают победителя.

Наибольшая волна популярности пришла к каналу Versus Battle после схватки рэперов Оксимирона и Гнойного (Вячеслав Машнов). Ролик вызвал бурную реакцию не только у обычных зрителей, но и у ряда крупных СМИ. На сегодняшний день его посмотрели более 29 млн человек.