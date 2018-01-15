Берлин, 15 января, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Предполагалось, что канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз пропустит Всемирный экономический форум в Давосе, однако после значительного успеха, достигнутого в коалиционных переговорах, официальные лица ФРГ заявили, что Меркель рассматривает возможность поездки в Швейцарию, пишет Члое Керр (Chloe Kerr) в статье для издания «Express.co.uk».

Bundeskanzlerin.de Макрон и Меркель

Меркель достигла предварительного коалиционного соглашения с Социал-демократической партией Германии. В этой связи возможность повторных выборов начинает отходить на второй план.

В заявлении Белого дома указано, что президент США Дональд Трамп намерен использовать Всемирный экономический форум в качестве площадки для продвижения «своей политики по защите американских рабочих мест, укреплению американских предприятий и американских отраслей промышленности».

Присутствие Меркель на форуме означало бы ее возвращение на международную арену после напряженных коалиционных переговоров, которые продолжались на протяжении нескольких месяцев. Организаторы форума заявили, что, по их мнению, Меркель по-прежнему рассматривает возможность участия в форуме, официальные лица ФРГ заявили, что окончательное решение пока не принято.

Участие Меркель во Всемирном экономическом форуме, который должен состояться на следующей неделе, может привести к конфронтации между президентом США Дональдом Трампом и лидерами Германии и Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии могут заявить о своей приверженности реформированию ЕС и защите либеральных ценностей перед лицом заявленной Трампом политики «Америка прежде всего». Хотя Меркель напрямую не критиковала политику Трампа, она ее категорически не приемлет.

В 2017 году канцлер Германии заявила: «Американская администрация рассматривает глобализацию не как беспроигрышный для участвующих сторон процесс, а как ситуацию, при которой обязательно будут победители и проигравшие».

Существует вероятность, что Макрон и Меркель действительно выступят единым фронтом против политики Трампа во время предстоящего форума.

В 2018 году форум откроет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Церемония открытия состоится в следующий вторник, 23 января. Ожидается, что в мероприятии примут участие лидеры 60 стран мира.