Ташкент, 15 января, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Включение Госдепом США Узбекистана в «список стран особого беспокойства», в которых якобы систематически нарушаются права мусульман, является ошибкой, сообщает 15 января Sputnik Узбекистан со ссылкой на управление мусульман республики.

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По мнению организации, доклад США об Узбекистане подготовлен на противоречивой информации и не соответствует реальному положению дел.

В управлении мусульман сообщили, что в 2017 году была проведена большая работа для решения проблем. В республике открыто пять научных школ, специализирующихся на исламе, создан Центр исламских цивилизаций, два международных исследовательских центра, построено 15 и отремонтировано 55 мечетей.

В конце 2017 года президент республики Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании Исламской академии Узбекистана. В целом общее число исламских учебных заведений в стране выросло до 11. Кроме этого, квоты на поступление в эти учебные заведения увеличены на 150%.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля 2017 года глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазаиз Камилов на 44-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества выступил в защиту ислама. По его мнению, проблема исламофобии стала особенно актуальной за последний год, и данные тенденции демонстрируют необходимость «поощрения истинных ценностей ислама».