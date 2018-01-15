Ереван, 15 января, 2018, 18:19 — ИА Регнум. По инициативе председателя Национального собрания Армении Ара Баблояна 23 января в зале заседаний парламента будут организованы слушания на тему «Причины роста цен на отдельные товары и возможности ослабления инфляции». Об этом сегодня, 15 января, сообщил сам Баблоян на открытии очередной четырехдневной сессии парламента.

Таким образом правящая Республиканская партия Армении последовала совету своего лидера — президента Армении Сержа Саргсяна, который на встрече с руководящим составом Национального собрания 12 января посоветовал провести «подобные слушания».

«Я ценю последовательность и терпение председателя Национального Собрания в общении с некоторыми депутатами. Во всех обстоятельствах мы должны продолжать укреплять терпимость и взаимное уважение в разворачивающихся политических обсуждениях. Представители правящей партии должны быть более сдержанными, учитывая их статус.

На этом, нацеленном в будущее, переходном этапе нашего внимания не должны избегнуть также будничные вопросы и проблемы социально-экономического развития страны. Несколько дней назад я созвал совещание по поводу роста цен на отдельные виды товаров и для решений по смягчению последствий этого. Парламент должен держать руку на пульсе страны, и это естественно. Национальное Собрание уже провело несколько примечательных парламентских слушаний, и может быть стоит также провести подобные слушания, чтобы вопрос был обстоятельно публично обсуждён и люди увидели действительность. Сами смотрите целесообразность, но думаю, что может быть полезно», — сказал президент Армении.

10 января Саргсян провёл совещание с целью обсуждения повышения цен на отдельные виды товаров и выработки решений, направленных на возможное смягчение последствий этого.

«В течение последних недель предметом широких общественных обсуждений и беспокойства стали ценовые колебания на определённые виды товаров на потребительском рынке. Именно по этой причине в своём интервью 12 декабря я коснулся этой проблемы, и полученные от вас отклики говорили о том, что эти колебания в первую очередь и в основном обусловлены колебаниями цен на эти товары на международных рынках. Но с 1 декабря до сегодняшнего дня прошёл почти месяц, и у вас была возможность детально изучить этот процесс. Сейчас я внимательно выслушаю то, как каждый из вас анализирует это. Уточним причины, но до того хочу обратить внимание на три обстоятельства.

Первое обстоятельство следующее: очевидно, что в Армении действуют рыночные отношения, и государство не вмешивается в процесс ценообразования, но у нас прежде всего есть обязательство сформировать среду — конкурентную среду, которая, наверное, один из основных факторов в деле справедливого регулирования цен. Второе: у нас есть весь инструментарий для изучения деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих доминирующее положение на рынке. И третье: у нас есть многочисленные рычаги для того, чтобы выяснить, являются ли колебания на рынках действительно результатом объективных процессов, или их причина в жадности хозяйственников.

Следующее обстоятельство в том, что мы обязаны, просто обязаны без устали, без учёта многочисленных обстоятельств постоянно информировать общественность о происходящих на потребительских рынках процессах», — заявил Саргсян.

Оппозиционный блок «Елк», который 19 января планирует проведение марша протеста против подорожаний, заявил, что проведение парламентских слушаний по данному вопросу является бессмысленным.

По словам представителя фракции Эдмона Марукяна, остался только вариант уличной борьбы: «Бесполезно организовывать [слушания], г-н Баблоян, потому что, как выясняется, это будет неким мероприятием, чтобы выпустить пар. Между тем, необходимо в срочном порядке внести в Налоговый кодекс соответствующие изменения. В результате всех этих обсуждений создается впечатление, что республиканское большинство и власти только что узнали, что произошли такие подорожания, и они хотят сделать все возможное, чтобы противостоять этому. Когда вы поднимали акцизный налог на сжатый газ с 8 тысяч драмов до 25 тысяч драмов (с 16,5 до 51,5 долларов), в тот момент вы не думали, что это подорожание вызовет цепную реакцию?»

Марукян напомнил парламенту, что правящее большинство отклонило законодательные инициативы фракции «Елк» в сфере налогообложения и добавил: «И вы хотите прийти сюда и заявить здесь, что мы сейчас будем обсуждать, как смягчить… Что вы хотите смягчить?».

Как ранее писало ИА REGNUM, продолжающийся на протяжении 2017 года рост цен на ряд ключевых продовольственных товаров в январе текущего года усугубился ростом цен на топливо, в первую очередь на популярный в республике сжатый газ для транспорта и дизтопливо. Если цены на импортируемое продовольствие росли на основе роста мировых цен, то топливо подорожало с 1 января по причине увеличения налогов.

Правительство увеличило налоги (акциз) на импорт как сжатого газа, так и дизтоплива, и бензина. Если последний не рассматривается как социальный фактор, то газ и дизтопливо бьют по карману подавляющего большинства граждан Армении. Сжатый газ используется большинством автотранспортных средств (до 90%). На газе работает большая часть городского и межгородского общественного транспорта, практически все такси, доставляющий продукты в магазины автотранспорт и большая часть частных автовладельцев. Из этой цепочки становится ясно, что мультипликативный эффект от повышения стоимости сжатого газа пройдет по всей цепочке потребления.