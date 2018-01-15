Москва, 15 января, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Объём международных резервов России за 2017 год вырос на 14,6% и по состоянию на 1 января 2018 года составил $432,7 млрд. Такие данные 15 января приводит пресс-служба Банка России.

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Напомним, в 2016 году международные резервы России выросли на 2,5% и на 1 января 2017 года составляли $377,7 млрд.

За декабрь 2017 года, по данным Центробанка, международные резервы выросли на 0,3%.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России.

Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.