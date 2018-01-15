Ереван, 15 января, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Официальный Ереван прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что нагорно-карабахский конфликт нельзя урегулировать одним документом и необходимо поэтапное решение вопроса.

Здание МИД Армении

Так пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на просьбу АрмИнфо прокомментировать данное заявление Лаврова, особенно с учетом того, что Армения всегда настаивала на пакетном решении вопроса, в частности, заявил: «Речь идет о пакетном урегулировании с поэтапной имплементацией, о чем многократно заявляли сопредседатели и армянская сторона».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что нагорно-карабахскую проблему в одном документе раз и навсегда не решить.

«В качестве общего комментария: эту проблему в одном документе раз и навсегда не решить. Нужен поэтапный подход, отражающий договорённость в отношении того, что возможно сейчас, и определяющий пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения в интересах достижения окончательного урегулирования, включая статус Нагорного Карабаха. Так что дело за сторонами», — сказал Лавров.

По его словам, у Российской Федерации не может быть конкретных планов по решению этой проблемы, потому что её решить могут только сами стороны. Россия, как отметил Лавров, вместе с США, Францией в качестве трёх сопредседателей Минской группы ОБСЕ делает всё, чтобы создать условия для такого урегулирования.

«В последние годы мы предпринимали интенсивные усилия, чтобы, обобщив все позиции сторон, постараться вычленить из них совпадающие подходы к тем или иным аспектам этого урегулирования и одновременно постараться как бы подсказать те компромиссы, которые могут привести к общему знаменателю стороны в тех вопросах, по которым до сих пор они расходятся», — сказал российский министр.

Он также напомнил, что эта работа проводилась интенсивно, регулярно, в т.ч. и в ушедшем году. Все предложения, по словам главы МИД России, находятся у сторон, которые знают, что думают сопредседатели, но решать сторонам.

«Конечно, мы ждём, что какие-то позитивные импульсы последуют от обеих стран», — заключил Лавров.