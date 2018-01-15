Киев, 15 января, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Украинская партия «Народный фронт» бывшего премьер-министра этой страны Арсения Яценюка призывает создать «международный фронт» против России на базе «Большой семерки». Соответствующее заявление сделал глава фракции «Народного фронта» в Верховной раде Максим Бурбак, выступая сегодня, 15 января, на заседании согласительного совета Рады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

Бурбак предложил начать первую парламентскую сессию в 2018 году с принятия так называемого закона о «реинтеграции» Донбасса. Он призвал депутатов вести активную работу по пропаганде якобы имеющих место «нарушений прав человека» в Донбассе и Крыму.

«Нарушение прав граждан на всех оккупированных территориях — важная проблема, которая требует значительно большего международного разглашения», — сказал Бурбак.

Также глава фракции «Народного фронта» заявил, что Украине следует прикладывать больше усилий на международной арене для формирования фронта противостояния и давления на Россию.

В этой связи он предложил объединить усилия парламентов Украины и Канады, которая с 1 января председательствует в «Большой семерке». Бурбак считает, что через Канаду нужно добиться того, чтобы «Большая семерка» оказывала большее давление на Россию. Также именно «Большая семерка», по мнению Бурбака, может стать отправной точкой для создания международного гуманитарного формата для рассмотрения состояния прав человека в Крыму и в Донбассе.

«Обе темы надо объединить в политической и гуманитарной плоскости. Нет разных проблем Крыма и Донбасса. Агрессор один… Природа преступлений одна. Против агрессора должен выступать один широкий международный фронт», — заявил Бурбак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пришедшая к власти на Украине в результате государственного переворота в феврале 2014 года группировка никак не может смириться с потерей Крыма и Донбасса. Украинские политики пытаются придумать всевозможные рычаги давления на Россию, используя при этом скудные международные возможности Украины.

Каких-то заметных успехов украинские политики пока не достигли.

Что касается якобы имеющих место нарушений прав человека в Крыму, то многочисленные иностранные делегации, в том числе из парламентов стран Европейского союза, таких нарушений не нашли.