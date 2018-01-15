Пермь, 15 января, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Начало этой недели оказалось шокирующим для всей страны. Сегодня, 15 января, в Перми двое вооруженных холодным оружием подростков Александр Б. и Лев Б. напали на учительницу младших классов и учеников четвертого класса школы №127. Пользователи социальных сетей озвучивают разные версии того, что стало причиной резни в школе.

Maarten Van Damme Трагедия

Скриншот страницы во «ВКонтакте» Льва Б Список страниц, на которые подписан Лев Б

Скриншот страницы во «ВКонтакте» «Лентач» Фотография с места происшествия

Maarten Van Damme Трагедия

Большинство пользователей отмечают, что подобное поведение подростков — результат информационной среды, в которой растет младшее поколение. В частности, причиной являются социальные сети и компьютерные игры, которые оказывают немалое влияние на неустойчивую детскую психику.

«Это говорит о том, что информация и информационная среда в целом реально несут безусловную опасность для общества, для детей в первую очередь. Социальные сети, видеоигры, кино, Навальные (идолы-социопаты) — всё это надо контролировать не просто приписками «18+», — пишет в Twitter пользователь Змей Горыныч.

При этом многие пользователи прогнозируют, что подобный случай — не последний в российской практике. Виной тому — ценности, которые прививает подрастающему поколению современное общество.

«Какие ценности прививает наше общество, такой и результат. Скажу больше — дальше будет хуже», — считает пользователь ВОВ 1941—1945.

«Жуткие последствия современного мира… И дело уже давно не в компьютерных играх», — прокомментировал пользователь SataninaLove.

Еще одной причиной случившегося пользователи называют несовершенство системы образования в РФ, вспоминая и другие широко обсуждаемые случаи, героями которых стали школьники.

«Коля с Уренгоя и Лёва из Перми — результат деградации не только системы образования Российской Федерации, но и самого смысла ее существования. Когда дети не ценят ни предков, ни саму жизнь, есть у такой страны будущее?» — задается вопросом Ийон Т.

«Школьники сходят с ума, потому что скорость обмена информацией только увеличивается, а на фоне деградирующей системы образования идёт бесконечный обмен отнюдь не познавательной информацией, а агрессией в чистом виде. Агрессия — это тоже информация, если что. Контента у большинства детей сегодня очень мало, а если он есть, то с ребёнком ведут себя, как с полоумным. Программа «Давай поженимся», после которой девочку затравили за необычное поведение, — яркий тому пример», — пишет в своем Telegram-канале Тина Канделаки.

Лишь малая часть пользователей отметила, что на поведение подростков, совершивших нападение, влияет не только окружающее их общество, но и родители. Представители Telegram-канала Mash связались с матерью Льва Б. и спросили, навестит ли она своего сына в больнице. В ответ прозвучала фраза:

«Нет, я не поеду, а зачем?»

Об отношениях в семьях подростков известно мало. Например, по сообщениям СМИ, оба подростка из обеспеченных семей, отец одного занимается бизнесом, другого — дизайнер. Однако пользователи считают, что родители подозреваемых уделяли мало времени своим детям, что в результате привело к случившемуся.

«Мало их в детстве ремнём пороли мама с папой, — пишет во «ВКонтакте» Евгений К. — Родители прежде всего должны заниматься просвещением и развитием своих детей, а не самими собой. А у нас сейчас родители куда больше собой заняты, чем детьми. Государство не занимается воспитанием детей уже давно. Вот и результат».

«Спешащим назначить виновными учителей, родителей или кого-то еще стоит все же трезво оценить один-единственный момент. Закон об ограждении детей от определенной информации, то есть возрастные маркеры, не работает совсем», — выразил противоположное мнение Telegram-канал «Мышь в овощном».

Некоторые пользователи вспомнили 1990-е годы, при этом отметив, что даже в то непростое время подобных случаев не было.

«Когда я училась в школе (в 90-е годы), у нас могли бросить петарду в капюшон для прикола, могли спрятать классный журнал за гаражами, могли трясти мелочь у младшеклассников, могли стырить сумку у учительницы, могли подкарауливать девочек в подъезде и, угрожая ножом (угрожая! — а не применяя его), снимать с них серёжки, могли шапки снимать в транспорте с пассажиров и убегать… Но резать ножом в школе детей… Не было такого!» — комментирует Telegram-канал «Алиса в стране РФ».

Многие пользователи провели параллель между инцидентом, произошедшим в Перми, и подобными случаями в школах США.

«Хорошо еще, у нас нет свободного владения огнестрелом, а то было бы как у западных товарищей. Чем дальше, тем таких случаев будет больше, симптоматика типична для всех подобных случаев», — считает Артем С.

Связь между происшествиями в Перми и в США находят не случайно. Среди пользователей существует версия о том, что Лев Б. был вдохновлен массовым убийством в американской школе «Колумбайн», которое произошло в 1999 году. Так, в социальных сетях юноша изучал то трагическое событие, получая информацию из соответствующих сообществ, хранил видеозаписи и так далее.

Скриншот страницы во «ВКонтакте» «Лентач» Фотография с места происшествия

И хотя подозреваемые перед нападением удалили все записи в своих профилях, в социальной сети остались комментарии, где один из подростков высказался в поддержку Алексея Навального. На вопрос, почему он поддерживает политика, Лев Б. ответил, что ему всё равно, кто развалит государство, так как Россия — «страна рабов». На этот факт обратили внимание многие СМИ и едва не называют это основной причиной случившегося.

«Всё, что произошло в Перми в школе №127, — это вина подонка Алексея Навального!» — пишет в Twitter пользователь Пессимист.

«Как связана поножовщина и Навальный? Давайте теперь каждого преступника связывать с политикой. Особенно учитывая, что у нас в стране 14 тыс. убийств в год», — выразил противоположное мнение пользователь FetixZz.

Скриншот страницы во «ВКонтакте» «Лентач» Фотография с места происшествия

Кроме того, в социальных сетях распространили видеозаписи, на которых школьник употребляет наркотики. На кадрах видно, что он находится в невменяемом состоянии и прибегает к такому виду «развлечения» регулярно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 15 января двое подростков в черных масках во время урока зашли в кабинет, где занимался четвертый класс, и начали наносить учителю ранения. Ученики в испуге стали отходить к окну, так как вход перекрыл один из подростков. Когда школьники пытались убежать, нападавшие наносили им ранения.

Очевидцы отмечают, что они стремились наносить смертельные удары. В результате пострадали 15 человек, двое учеников находятся в тяжелом состоянии, учитель — в крайне тяжелом.

Как сообщил Telegram-канал Mash, перед нападением подростки договорились, что не уйдут живыми из школы. Юноши нанесли друг другу по одному ранению, после чего решили не продолжать. Нападавших задержали, один из них находится в больнице. По мнению учеников школы, подростки решили напасть именно на четвертый класс, чтобы им не оказали сопротивления. Мать одной из учениц четвертого класса Инесса Титова рассказала RT, что и дети, и их родители находятся в шоковом состоянии и не знают, что делать дальше, — отправлять детей в школу нет никакого желания.