Киев, 16 января, 2018, 02:15 — ИА Регнум. «Добрая» традиция постсоветской Украины, в рамках которой каждая следующая власть ворует больше предыдущей, не миновала поднятого волной майдана президента Порошенко. О том, почему рассказ о деяниях Порошенко был размещен на катарском канале Al Jazeera, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Согласно данным, опубликованным Al Jazeera 10 января, в 2012—2014 годах компании Януковича незаконно выводили средства с Украины через финансовую группу Investment Capital Ukraine. Таким образом за два года было уведено полтора миллиарда долларов. После майдана, провозгласившего своей целью в том числе и борьбу с коррупцией, многие граждане Украины замерли в ожидании: а вдруг на этот раз действительно получится? Не получится: такой вывод можно сделать из раскрытых данных, потому что процессы в стране остались теми же, поменялись только персоналии, да и то не все. Ведь главой ICU при Януковиче работала Валерия Гонтарева, в совсем недавнем прошлом глава Нацбанка Украины.

Любопытно, что в марте 2017-uj суд, разбиравший дела минувших дней на сумму полтора миллиарда долларов, засекретил собственное решение. Как говорится, у нас всё схвачено. Специалисты по отмыванию оказались так же востребованы при «честном Порошенко», как и при «нечестном Януковиче». Увлекшаяся Al Jazeera только начинает с этого эпизода, основательно углубляясь в экономические чудеса страны победившего майдана. Почему же катарский канал проявил такой интерес к этой истории? Возможно, это еще один намек американских хозяев своим украинским марионеткам. Стоит ли Порошенко размышлять о втором президентском сроке в таких условиях?

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