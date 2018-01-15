Москва, 15 января, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень дал промежуточную оценку прохождения отопительного сезона в регионах России. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 15 января, во время Всероссийского селекторного совещания по вопросам ЖКХ.

Craig Sunter

Мень напомнил, что важнейшая задача коммунальных служб — это обеспечение бесперебойного теплоснабжения. В целом нынешний отопительный сезон проходит стабильно, отметил министр.

Однако, в некоторых регионах наблюдаются определённые проблемы. В качестве примера Мень привел Приморский край, где власти перед началом отопительного сезона отчитались о полной готовности к нему, но на деле все оказалось иначе.

По словам Меня, в отдельных городах края прохождение отопительного сезона оказалось под угрозой срыва. Ситуация потребовала вмешательства федеральных властей, а также правоохранительных органов.

«Обращаю внимание руководства регионов на необходимость жесткого контроля за уровнем подготовки органов местного самоуправления, теплоснабжающих организаций и потребителей к прохождению отопительного периода», — подчеркнул Мень.

Также министр заявил, что начиная с 2014 года в России темпы модернизации коммунанльной инфраструктуры растут с каждым годом. Так, в 2014 году объем вложений составил 178 млрд рублей, в 2015-м — 183 млрд рублей (рост 3%), в 2016-м — 194 млрд рублей (рост 6%).

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис добавил, что по сравнению с предыдущим отопительным сезоном количество аварий с момента подачи тепла снизилось на 17%.

«Тем не менее это не повод для региональных властей расслабляться. Отопительный сезон у нас еще не закончен, прошу всех внимательно следить за тем, чтобы положительная динамика была сохранена», — предупредил Чибис.