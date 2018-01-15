Калуга, 15 января, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Сегодня, 15 января, глава городского самоуправления Калуги, председатель призывной комиссии муниципального образования «Город Калуга» Александр Иванов принял участие в еженедельном рабочем совещании с руководителями подразделений Городской управы.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава Калуги Александр Иванов

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Александр Иванов отметил работу военных комиссаров города Андрея Иванова и Ивана Маркина и поблагодарил их за успешную организацию и проведение осеннего призыва.

Вместе с тем был обозначен ряд проблем, которые необходимо решить для совершенствования работы муниципальной призывной комиссии. Одной из указанных проблем является долгое прохождение калужскими призывниками медицинской комиссии.