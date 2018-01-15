Москва, 15 января, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Аппарат избирательного штаба действующего главы государства Владимира Путина возглавил начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин. Об этом сегодня, 15 января, сообщается на предвыборном сайте Путина, который намерен участвовать в выборах главы государства в качестве самовыдвиженца.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Всего в аппарат предвыборного штаба Путина вошли 11 человек, включая референта по управления по общественным проектам Владислава Бочкова.

Ярину для работы в штабе Путина придется уйти в отпуск на всё время предвыборной кампании. В аппарат штаба Путина вошли не только чиновники, но и общественные фигуры.

Пресс-секретарем кампании Путина стал журналист Андрей Кондрашов. Накануне он выпустил фильм «Валаам», посвященный истории Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. В этом фильме российский лидер Владимир Путин рассказывает о некоторых эпизодах истории монастыря и рассуждает о вере, православии и коммунизме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня заработал официальный сайт кампании Путина. По словам Кондрашова, на разработку и поддержку сайта Putin2018 потрачено полтора миллиона рублей, выделенные из избирательного фонда Путина.

Также сегодня открылась общественная приемная кампании Путина. Она расположена по адресу: Москва, ул. новый Арбат, дом 26.

На данный момент в поддержку самовыдвиженца Путина собрано уже 711 тыс. подписей при необходимом минимуме в 300 тыс.