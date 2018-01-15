Подольск, Московская область, 15 января, 2018, 16:37 — ИА Регнум. ДТП с участием около 40 автомобилей произошло 15 января в подмосковном Подольске, передаёт телеканал «360».

Массовая авария произошла на автодороге «Южный обход Подольска».

По свидетельствам очевидцев, один из автомобилей, не успев затормозить, врезался в барьерное ограждение. В него въехал другой автомобиль. После этого машины начали сталкиваться по цепочке.

Сообщается, что в ДТП попали как легковые автомобили, так и фуры.

К месту массовой аварии прибыли ДТП и скорая помощь. Между тем медицинская помощь никому не потребовалась.

Один из очевидцев произошедшего рассказал телеканалу «Россия 24», что на участке автодороги, где произошло ДТП, установлены знаки ограничения скорости до 50 километров в час, однако этого требования никто из участников движения не соблюдает.

При этом состояние дорожного покрытия, по словам водителей, оставляет желать лучшего. Усугубили ситуацию ветер и наледь на дороге.