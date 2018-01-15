Россию атакуют со стороны Японии, маразм на Украине крепчает: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 января, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Минское судилище: политическая подоплёка стала очевидной;
- Литовская дискуссия: как назовут улицу перед посольством России в Вильнюсе;
- Найти компромисс: Москва готова договориться с Белоруссией о признании виз;
- Атака чужими руками: получат ли США доступ к системе ПРО в Японии;
- Дипломатический маразм: Украина включила Россию в число опасных стран;
- Займы столетней давности: во Франции хотят вернуть долги царской России.