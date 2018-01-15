Калуга, 15 января, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Жителя Рязанской области желание наживы толкнуло на преступление. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД 15 января, однако мошенничество, которое планировал злоумышленник, не удалось.

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Как оказалось, мужчина заявил в полицию об угоне со стоянки у торгового развлекательного комплекса в Обнинске, куда они приехали вместе с супругой, принадлежащей ему дорогой иномарки. Обнаружить автомобиль сотрудникам порядка удалось, а вот подтвердить факт его угона — нет. Оперативники уголовного розыска установили, что владелец автотранспорта сообщил в дежурную часть полиции заведомо ложную информацию.

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Мотивом для такого поступка стало желание получить страховую выплату за угнанный автомобиль. Однако теперь злоумышленнику за мошенничество в сфере страхования и за ложный донос придётся ответить перед законом.

В отношении него уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность преступной группы, занимавшейся мошенничеством в сфере автострахования, была пресечена в Калужской области в октябре 2015 года.