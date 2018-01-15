Великий Новгород, 15 января, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Главный акушер-гинеколог Новгородской области, главврач областного клинического родильного дома Валерий Мишекурин подтвердил гибель четырёх новорождённых в регионе. По его словам, младенцы умерли в декабре, все они были с экстремально низкой массой тела, сообщает сетевое издание «53 новости».

Daniel Liporace Новорожденный

Один из новорождённых весил 652 грамма, двое — по 800 граммов, ещё один ребёнок — 588 граммов. По словам Мишекурина, двое умерли в родильном доме №1, один ребёнок — в роддоме №2, ещё один младенец был рождён в Боровичах.

У всех умерших детей был общий диагноз: недоношенность и синдром дыхательных расстройств (незрелость лёгких).

«Это просто крайняя степень недоношенности, рожают на сроках 22—27 недель, дети от 500 граммов до 1 кг. То есть самые тяжёлые, то есть то, что ещё пять лет назад было выкидышами», — пояснил Валерий Мишекурин ИА «Великий Новгород.ру».

По его словам, при этом младенческая смертность в регионе остаётся на уровне 2016 года: всего в 2017 году в Новгородской области умерли 34 ребёнка (в 2016 — 33), но статистика не учитывает мертворожденных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о гибели четырёх новорождённых в декабре 2017 года сообщил один из пользователей новгородского «Форума умных людей», при этом речь шла о родильном доме №2 Великого Новгорода. По этой информации следователи регионального управления Следственного комитета России начали проверку.