Сантьяго, 15 января, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Папа римский Франциск в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что мир находится на пределе и ядерная война может начаться из-за случайного события.

Wallpapersontheweb.net Ядерный взрыв

По его словам, он действительно боится, ведь после случайного события ситуация может развиваться очень быстро.

«Необходимо уничтожить оружие, приложить все усилия для ядерного разоружения», — сказал папа римский.

Перед этим Франциск подарил журналистам, находящимся вместе с ним на борту самолета на пути в Чили, фотографию 1945 года, снятую в японском Нагасаки. На фото запечатлен мальчик с мертвым братом на руках, несущий тело в крематорий.

Понтифик подписал фотографию «плод войны», отметив, что был потрясен, когда увидел ее. Визит папы римского в Чили продлится до 18 января, затем он направится в Перу.

Это его 22-я зарубежная апостольская поездка. Возвращение понтифика в Ватикан запланировано на 22 января.