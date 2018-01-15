Киев, 15 января, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Верховная рада лидирует среди европейских парламентов по числу предлагаемых законопроектов, сообщает 15 января пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Perohanych Верховная Рада Украины

Согласно сообщению, украинские депутаты ежегодно представляют в парламент примерно столько же законопроектов, сколько все европейские парламенты вместе взятые. Например, парламентарии Великобритании, Италии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Финляндии и Португалии совокупно предлагают в год 1,315 тыс. законопроектов, тогда как только одна Украина имеет в Верховной раде ежегодно 1,8 тыс. законов.

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По данным на начало января 2018 года, на Украине зарегистрировано около 10 тыс. законопроектов — абсолютный рекорд в Европе. При этом очевидно, что подавляющее большинство предложенных проектов — законы «для галочки», показывающие якобы бурную деятельность депутатов.

«Большинство представленных законопроектов — это так называемый низкокачественный законодательный спам», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Отмечается, что каждый второй закон получает негативные выводы от Главного научно-экспертного управления Верховной рады, каждый третий — от Министерства финансов Украины.

Напомним, Верховная рада также отличается крайне деструктивным поведением украинских депутатов. Так, во время обсуждения законопроектов в украинском парламентарии могут бросить дымовую шашку, а то и вовсе наброситься с кулаками на оппонента.