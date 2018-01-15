Ростов-на-Дону, 15 января, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Все «прелести» нового аэропорта «Платов», запуск которого состоялся в декабре 2017 года, ощутили уже около 245 тыс. пассажиров. Эти данные предоставили в пресс-службе воздушной гавани. Сколько среди них недовольных транспортным сообщением — не подсчитано. Зато в социальных сетях очевидно — таких большинство, сообщает ИА REGNUM.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

Чтобы выявить минусы «Платова», правительство Ростовской области запустило в социальных сетях социологический опрос среди интернет-пользователей. На вопрос «Как вы оцениваете новый аэропорт «Платов»?» предлагается несколько вариантов ответа. Большинство респондентов (около 90%) ответили, что аэропорт заслуживает хорошей оценки, но существуют явные проблемы с транспортом к нему. На второй и третьей позициях по популярности ответы «Мне не понравился новый аэропорт» (5,9%) и «Отличный аэропорт!» (4,9%). Мнения, что есть некоторые недостатки, но в целом устраивает, придерживаются 2% участников голосования. Стоит отметить, что на момент выхода материла вариантом «Вполне современно, удобно» не воспользовался ни один интернет-пользователь.

После волны негодования по поводу транспортного сообщения с аэропортом наряду с голосованием региональные власти в конце минувшей недели запустили дополнительные автобусы. Они будут работать в часы пик — с 16:00 до 22:00. Всё бы хорошо, но только автобусами маршрутные такси, рассчитанные на 20 человек, никак не назовёшь. И у пассажиров возникает оправданный список вопросов.

«Дополнительные автобусы, или такие же 17-местные маршрутки? Сколько их? Каким стало расписание движения? Как именно вы оцениваете потребности пассажиров? Какие методы используются, какие мероприятия проведены?» — эти вопросы Дмитрий С. адресует министерству транспорта региона.

Ростовчанин вполне справедливо указывает на то, что чиновники смешали понятия «аэропорт» и «общественный транспорт к нему». По его мнению, аэропорт — федеральный, к нему претензий нет. А вот транспорт — областной.

«И то, как он организован сейчас — это исключительно ваша халатность. Не пытайтесь примазаться к аэропорту, надеясь его блеском прикрыть свои жалкие маршрутки-джамшутки. Даже в Махачкале (пассажиропоток аэропорта — 1 млн в год, против ростовских 2 млн, которые якобы должны вырасти до 3 млн) — до аэропорта ходят автобусы большой вместимости», — привёл пример горожанин.

Также в списке городов, у которых стоит перенять опыт, значатся Мурманск, Волгоград, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара и Екатеринбург, где транспортное сообщение с аэропортами осуществляют автобусы большой вместимости. Это мнение поддержал интернет-пользователь Александр О., который воспользовался простой арифметикой.

«Прилетает борт, там 200 пассажиров, и их ожидает маршрутка на 20 пассажиров, а следующая подойдёт через 30 минут. Вы хвалились, что за месяц 245 тыс. пассажиров. Это примерно 1 тыс. бортов, или 33 самолёта в сутки. То есть каждый час прибывает более 300 пассажиров. А вы их вывозите двумя маршрутками по 20 человек», — отметил недостатки комментатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, южный хаб, расположенный в 30 км от города-миллионника, в июне 2018 года примет участников и гостей чемпионата мира по футболу. Но жители Ростовской области сомневаются, что транспорт справится с пассажиропотоком, который явно возрастёт.

На прошлой неделе работа министерства транспорта Ростовской области по организации транспортного сообщения Ростова-на-Дону с аэропортом «Платов» была признана блогерами провальной. Эксперимент, который провели авторы интернет-порталов, поставил ведомству неудовлетворительную оценку.