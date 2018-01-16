Варшава, 16 января, 2018, 04:25 — ИА Регнум. Почти четверть поляков надеются, что замена большого числа ключевых министров, произошедшая в стране, пойдет государству на пользу. 38,6% не ожидают от «оздоровленного» правительства более высокой эффективности, и почти столько же не имеют мнения по данному вопросу. Такие результаты получила исследовательская компания SW Research. О чем говорят эти цифры, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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Три четверти опрошенных поляков как минимум не поняли объяснений правящего лагеря по поводу произошедших перестановок, а как максимум их не приняли. Однако и к правящей партии остаются вопросы. например, каким образом возглавляющая правый лагерь партия «Право и Справедливость» справится с отставкой министра обороны Антония Мачеревича, влиятельного в ультраконсервативной среде и являющегося знаковой персоной для ряда СМИ. Существует мнение, что отставка Мачеревича приведет к серьезным международным последствиям, заставит Польшу забыть о хороших соглашениях с ВС США, тем самым осчастливив Россию… Пока Мачеревич назначен главой комиссии по расследованию смоленской катастрофы.

Вместе с тем некоторые из отправленных в отставку министров сильно будоражили общественное мнение в самой Польше и в других странах, а более нейтральные фигуры, заместившие их должности, служат показателем намерения правящей партии сделать правый лагерь центром польской политической сцены. По отношению к этому центру придется определять себя оппозиционным силам. Оппозиция будет вынуждена брать резко вправо или влево, радикализовываться, но, отходя на обочину политического процесса, она окажется в положении критики ради критики, когда неприятие инициатив власти не сопровождается предложением достойной альтернативы, и будет поглощена внутренними склоками.

Какие проблемы, в свою очередь, сформируются перед правящим лагерем, читайте в статье: Польский котел начинает закипать

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