Ярославль, 15 января, 2018, 15:16 — ИА Регнум. В Ярославской области стартует кампания по выбору уполномоченного по правам человека в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе. На ближайшем заседании дума примет постановление «О начале сбора предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного по правам человека в Ярославской области».

Yarregion.ru Сергей Бабуркин

«Учитывая сложность процедуры, процесс сбора документов начинается за 100 дней до окончания срока полномочий. У потенциальных кандидатов есть возможность подготовить комплект документов, получить отзывы от общественных организаций и уполномоченного по правам человека на федеральном уровне. Дума будет голосовать по одной согласованной кандидатуре», — сказал председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Действующий омбудсмен Сергей Бабуркин работает в этой должности с мая 2013 года, его деятельность на этом посту оценивается ярославцами довольно позитивно. Сам он планирует принять участие в процедуре.

«Да, я намерен подать документы на эту должность», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Бабуркин.

Другие претенденты на должность регионального омбудсмена пока не заявились, но, вероятно, они будут.