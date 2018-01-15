Анкара, 15 января, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции отправили дополнительные части к сирийской границе, сообщает 15 января Al Arabia.

(сс) Mass Communication Specialist 1st Class Steven Harbour Турецкие солдаты

Военный конвой, включающий транспорт и солдат, прибывших в провинцию Шанлыурфа на юго-востоке Турции, займется укреплением границы. Также военные были направлены в провинцию Хатай с аналогичными целями.

Действия Турции, как отмечают эксперты, были спровоцированы решением сирийских курдов, поддерживаемых США, сформировать приграничные войска на территории Сирии, якобы для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал данный шаг американо-курдского альянса «тревожным и неприемлемым».

Напомним, сирийские курды являются близкими союзниками США в гражданском конфликте в Сирии, Вашингтон помогает им оружием, а также военными специалистами.

Анкара с тревогой наблюдает за развитием данного сотрудничества, так как успехи курдов в Сирии могут повлиять на активизацию курдского сопротивления в самой Турции.