Турция сосредотачивает военных на сирийской границе
Анкара, 15 января, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции отправили дополнительные части к сирийской границе, сообщает 15 января Al Arabia.
Военный конвой, включающий транспорт и солдат, прибывших в провинцию Шанлыурфа на юго-востоке Турции, займется укреплением границы. Также военные были направлены в провинцию Хатай с аналогичными целями.
Действия Турции, как отмечают эксперты, были спровоцированы решением сирийских курдов, поддерживаемых США, сформировать приграничные войска на территории Сирии, якобы для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал данный шаг американо-курдского альянса «тревожным и неприемлемым».
Напомним, сирийские курды являются близкими союзниками США в гражданском конфликте в Сирии, Вашингтон помогает им оружием, а также военными специалистами.
Анкара с тревогой наблюдает за развитием данного сотрудничества, так как успехи курдов в Сирии могут повлиять на активизацию курдского сопротивления в самой Турции.