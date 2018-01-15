Ярославль, 15 января, 2018, 15:13 — ИА Регнум. В Ярославле все главы районных администраций решились искупаться в проруби на Крещение, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь мэра Оксана Камбович.

City-yaroslavl.ru Купание в проруби

Напомним, на общегородском совещании 12 января мэр Ярославля Владимир Слепцов призвал своих подчиненных окунуться в прорубь.

«Прошу в данном мероприятии участвовать всех глав районов, так же как и замов. Я имею в виду купель. Заодно и пример покажете. Вы же православные люди», — сказал глава города.

Как пояснила пресс-секретарь мэра Ярославля Оксана Камбович, это ни в коем случае не приказ и не распоряжение, купание в проруби — дело сугубо добровольное. Владимир Слепцов просто рекомендовал коллегам показать личный пример.

«Сам Владимир Слепцов также будет купаться. Он это делает не один год. Могу сказать, что все главы районных администраций примут участие в купаниях, это уже точно. Они дали свое согласие, некоторые тоже купаются уже не первый год. За каждым закреплено место, где будут проходить массовые купания. Что касается заместителей мэра, то сказать, все ли они будут окунаться, я не могу, так как тут все зависит от их решения, состояния здоровья», — пояснила Оксана Камбович.

В ночь с 18 на 19 января и весь день 19 января спасатели Центра гражданской защиты, наряду с сотрудниками полиции, медиками и инспекторами ГИМС, будут обеспечивать безопасность верующих в местах организованного купания на реке Нора в районе поселка Норское и на Петропавловских прудах. Днем 19 января пост спасателей будет также выставлен у иордани, расположенной на Центральном пляже.