Ярославль, 15 января, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Ярославская областная дума на заседании 19 января отменит закон о перераспределении полномочий в сфере благоустройства, принятый год назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Яроблдуме.

Duma.yar.ru Заседание комитета Яроблдумы

Комитет по законодательству 15 января рассмотрел протест прокурора области на данный закон и принял решение его удовлетворить. Ожидается, что в ближайшее время губернатор области Дмитрий Миронов внесет проект закона, возвращающего полномочия по благоустройству местной власти.

«Мы спросили у представителей правительства, как так получилось, что был разработан такой некачественный закон, кто виноват, сколько денег было потрачено на его реализацию. На что нам было сказано, что денег не потратили, все хорошо. Между тем у меня есть данные, что в органах местного самоуправления людей, отвечающих за это направление, уволили, и теперь будут набирать снова. Также представители правительства рассказали, что областные правила благоустройства будут отменены», — сказал корреспонденту ИА REGNUM зампредседателя комитета по законодательству Эльхан Мардалиев.

Ситуация с переделом полномочий в этой сфере выглядит довольно абсурдно. Закон вступил в силу с 1 января 2017 года. С самого начала было известно, что он будет противоречить федеральному законодательству. На тот момент Госдумой был принят (но не вступил в силу) закон, запрещающий забирать полномочия у местных властей, если это не предусмотрено отдельными отраслевыми законами — этот случай как раз касается благоустройства.

Губернатор Ярославской области успел подписать свой закон раньше, чем президент, параллельно облдума направила в Москву проект закона, который бы оставлял в силу перераспределение полномочий, принятое до вступления в силу федерального закона. Однако Госдума эту инициативу не поддержала.

Несмотря на все изменения, фактически в 2017 году полномочия по благоустройству в Ярославской области продолжали выполнять местные органы власти, так как региональные не разработали свои правила благоустройства. Документ вышел только осенью, после чего прокуратура Ярославля потребовала от муниципалитета Ярославля отменить городские правила благоустройства и связанные с переделом полномочий нормативные акты, что и было сделано.

Но теперь, по всей видимости, муниципалитету Ярославля придется принимать свои, только что отмененные, правила благоустройства заново. Возможно, этого от депутатов опять потребует прокуратура.

Перераспределение полномочий в Ярославской области продолжается. В декабре 2017 года депутаты облдумы проголосовали за то, чтобы забрать у местной власти полномочия в сфере рекламы.