Минск, 15 января, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Госэксперты, проводившие экспертизу текстов трёх белорусских публицистов, сотрудничавших с российскими СМИ — Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина — которых теперь обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды, откровенно придерживаются позиций правоцентристской белорусской партии «Белорусский Народный Фронт» (БНФ), которая стоит на стороне «белорусизации» и отстранения от своего главного союзника — России. Об этом шла речь в подкасте проекта Reformation от 14 января, в которой с комментариями выступали белорусские журналисты и эксперты Сергей Харитонов и Артём Шрайбман.

Иван Шилов ИА REGNUM

В частности, обсуждали допрос госэксперта Галины Гатальской, которая провела психологическую часть следственной экспертизы, говорила о замене табличек в общественных местах с русского языка на белорусский как о том, что «способствует этнической стабильности»; предостерегает от оскорбления национального бело-красного флага, потому что «это святыня»; писала, что война 1812 года не стала для Белоруссии Отечественной. Комментируя эти заявления, политический обозреватель, колумнист Tut. by и BelarusDigest.com Шрайбман отметил:

«Это наводит меня на мысль о том, что эксперты, хотя бы часть из них, были действительно искренни, когда выносили такую довольно жёсткую экспертизу. Экспертиза эта выглядит очень поверхностной, со множеством субъективных выводов, которые потом можно притянуть абсолютно к любой критичной публицистике, мол, она могла вызвать какие-то не те чувства у людей, что это манипуляция, а не убеждения (такие выводы были в экспертизе). Интересно, что у нас в государстве, в государственных органах, таких уже, казалось бы, заидеологизированных донельзя, как в министерстве информации и созданной им комиссии, оказывается, есть люди, которые стоят на таких чуть ли не БНФовских позициях в отношении истории Белоруссии. Я думаю, что этого не ожидали даже сами адвокаты обвиняемых и обвиняемые по этому суду».

Шрайбман также предположил, что суд завершится уже в концу января 2018 года, а приговор будет, скорее всего, условным, так как публицисты и так уже провели в СИЗО больше года.

Напомним, что сторонники Русского мира, публицисты ИА REGNUM и других российских СМИ Сергей Шиптенко, Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин были задержаны в Белоруссии в декабре 2016 года. Всех их обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды, в этой статье им грозит до 12 лет лишения свободы. Хотя ни независимые российские эксперты, ни Роскомнадзор не обнаружили в текстах журналистов признаков экстремизма. Павловца и Шиптенко обвиняют также в ведении «незаконной предпринимательской деятельности», под чем обвинение подразумевает написание за гонорары авторских материалов.

Почти всё обвинение против журналистов строится на заключении госэкспертов, которые усмотрели в текстах авторов признаки экстремизма путем «логико-семантического следования». При этом в тексте заключения «эксперты» не стесняются применять оценочные суждения, метафоры, искажать цитаты или давать вольный, не соответствующий оригиналу пересказ. Как ранее обращало внимание ИА REGNUM, идейные оппоненты, а именно люди, придерживающиеся БНФовских позиций, не могут привлекаться как «независимые эксперты».