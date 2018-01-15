Вильнюс, 15 января, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Подводный электрокабель NordBalt между Литвой и Швецией сегодня, 15 января, в очередной раз вышел из строя. О том, что электросоединение не работает подтвердил оператор Litgrid, который управляет соединением, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Litgrid.eu Система электропередачи между Литвой и Швецией

Этот энергомост выходит из строя в среднем по одному разу в месяц, а в отдельные периоды — чаще. Последняя поломка произошла как раз в середине декабря 2017 года. Судя по данным оператора, в настоящий момент Литва обеспечивает себя электроэнергией как собственными мощностями, так и экспортируя её из Латвии, российской Калининградской области и Белоруссии.

Литовские энергетики предполагают, что поломка произошла из-за муфты NordBalt. Ранее именно из-за муфт соединение выходило из строя, а их должны заменить до середины осени 2018 года.

Напомним, что Литва, как и все страны Прибалтики, планируют выйти из единой постсоветской энергосистемы БРЭЛЛ и присоединиться к континентальным сетям Европы. NordBalt при этом должен быть одним из звеньев нового энергокольца.