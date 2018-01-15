* запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 15 января, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Задержанный год назад в Петербурге гражданин Таджикистана, обвиняемый в участии в деятельности организации, которая признана террористической, останется под стражей как минимум до 30 марта 2018 года. Такое решение принял Санкт-Петербургский городской суд, прислушавшись к доводам следствия.

(сс) succo Суд

Фарход Нурматов был задержан 18 января 2017 года в ходе совместной операции сотрудников Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти и «Центра Э» ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Ранее он уже был судим в Таджикистане за деятельность в «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но попал под амнистию и прибыл на территорию России, где жил без регистрации и продолжал заниматься преступной деятельностью.

Нурматов обвиняется в организации в Петербурге ячейки «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У следствия есть доказательства его причастности к организации террористической деятельности и участии в ней. Гражданину Таджикистана грозит до 20 лет лишения свободы. 6 октября 2017 года обвиняемый начал ознакомление с материалами уголовного дела — его объем составляет 80 томов.

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Как сообщили сегодня, 15 января, в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, продление содержания Нурматова под стражей связано с опасениями следствия, что обвиняемый может скрыться от российской фемиды у членов террористической организации в других странах.

Следствие также напомнило, что Нурматов обвиняется в скрытной и законспирированной деятельности, которая может быть продолжена даже при его нахождении в домашних условиях, с помощью технических средств. Этому есть доказательство в недавнем прошлом: после обыска у Нурматова 24 июня 2014 года, а также его допроса в качестве свидетеля в связи с возможной причастностью к деятельности террористической структуры, он продолжил преступную деятельность, после чего был задержан и стал обвиняемым

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Как сообщало ИА REGNUM, еще нескольких предполагаемых участников запрещенной в РФ международной террористической организации задержали в Петербурге в ноябре 2016 года.