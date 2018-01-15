Ростов-на-Дону, 15 января, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Атомщики Ростовской АЭС завершили все этапы физического пуска нового энергоблока № 4. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе филиала концерна «Росэнергоатом 15 января.

Rosenergoatom.ru Ростовская АЭС

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Теперь идёт подготовка к следующему этапу — энергетическому пуску.

«Готовится вся необходимая отчетная документация о проведенных испытаниях для комиссии Ростехнадзора», — сообщал заместитель главного инженера по эксплуатации второй очереди Ростовской АЭС Святослав Чукавин, уточнив, что это необходимо для получения разрешения на начало решающей стадии пусковых операций — энергетического пуска и подачи электроэнергии потребителям.

На энергоблоке № 4 операция по физическому пуску стартовала 6 декабря 2017 года. После загрузки в реактор ядерного топлива в течение пяти суток все 163 тепловыделяющие сборки были установлены на штатные места. А уже в последних числах 2017 года реакторная установка была выведена на минимально контролируемый уровень мощности.

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Атомщики провели измерения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора, подтвердившие соответствие её проектным параметрам и правильности функционирования систем управления и защиты реактора.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на Ростовской АЭС работают три энергоблока. Строительство энергоблока № 4 обошлось в 82 млрд рублей.