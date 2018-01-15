Ярославль, 15 января, 2018, 15:23 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области произошли структурные и кадровые изменения. Об этом сообщает официальный портал государственных органов власти в Ярославской области.

Игорь Селезнев

Как стало известно сегодня, упразднена должность первого заместителя председателя правительства. Новым заместителем без статуса «первого» назначен Игорь Селезнев. Он будет курировать вопросы здравоохранения и социальной защиты населения. В подчинении Игоря Селезнева будут находиться департамент здравоохранения, департамент труда и социальной поддержки населения, а также управление по социальной и демографической политике.

О новом заместителе председателя правительства известно не так много. Как сообщили в региональном правительстве, Игорь Селезнёв много лет трудится в сфере здравоохранения. Врач по образованию, он окончил Башкирский государственный медицинский институт. Прошел путь от санитара до практикующего врача-отоларинголога. С 2001 года работает в сфере управления здравоохранением на руководящих должностях.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил уверенность, что Игорь Селезнев сможет придать новый импульс развитию ярославской медицины и социальной сферы.

Кроме того, в структуре правительства произошли серьёзные структурные изменения. Ряд департаментов переходит в подчинение к заместителю председателя правительства Максиму Авдееву — это департамент культуры, департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике и департамент государственной службы занятости населения.

Кроме того, департамент транспорта разделяется на два самостоятельных департамента — транспорта и дорожного хозяйства. При этом увеличения штатной численности не произойдет. Такое изменение, по мнению главы региона, должно привести к лучшему контролю качества работ по программе «Безопасные и качественные дороги».

Департамент транспорта будет также курировать Максим Авдеев, а вопросами дорожного хозяйства, как и прежде, будет заниматься Виталий Ткаченко.

Департамент образования и департамент охраны объектов культурного наследия переходят в подчинение Роману Колесову.

Изменена и схема курирования зампредами муниципальных районов. Два района, Борисоглебский и Гаврилов-Ямский, которые ранее были в ведении Виктора Костина, переходят к Игорю Селезневу, Некрасовский — к Екатерине Троицкой. За Ярославский район, который курировал Виталий Ткаченко, теперь будет отвечать Валерий Холодов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, место первого заместителя председателя правительства стало вакантным после того, как Виктор Костин перешел на работу в Администрацию президента.