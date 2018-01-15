Калуга, 15 января, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Сегодня, 15 января, состоялось очередное заседание комитета Городской думы Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Александра Одиночникова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты заслушали отчёты главы городского самоуправления Александра Иванова, заместителя председателя Городской думы Сергея Павлова и председателя комитета по правовому обеспечению местного самоуправления. Отчёты были приняты и рекомендованы к утверждению Городской думой.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Заседание комитета Городской думы Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления 15.01.2018

Были рассмотрены поправки в устав муниципального образования «Город Калуга». Изменения в устав направлены на приведение его в соответствие с действующим федеральным законодательством и отражают вступившие в силу поправки в федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления».

Так соглашения о сотрудничестве между муниципальными образованиями теперь вступают в силу только после официального опубликования. Кроме того дополняются полномочия муниципалитетов в сфере организации спорта инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья.

Также в уставе Калуге будет отражено решение избирательной комиссии Калужской области о ликвидации избирательной комиссии города Калуги и возложения её полномочий на территориальную избирательную комиссию Московского округа. Проект был поддержан членами комитета и вынесен на заседание Городской думы.

Ранее поправки были одобрены участниками публичных слушаний.

Был одобрен план работы Городской думы на 2018 год.

Также в ходе заседания комитета была заслушана информация о деятельности управления по работе с населением и управления делами городского головы.

В рамках программы «Общественное участие» управлением по работе с населением была продолжена работа по развитию в Калуге территориального общественного самоуправления. На сегодняшний день в городе действует 58 территориальных общин.

Управление по работе с населением участвовало в реализации программ по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, повышению правовой культуры населения, комплексной профилактики правонарушений, совершенствованию и развитию улично-дорожной сети. Сотрудники управления приняли активное участие в реализации программы «Городская среда».

Также проводилась работа по обеспечению деятельности административных комиссий и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Управление активно участвовало в формирования и деятельности народных дружин.

Управлением делами городского головы в 2017 году проводилась работа по совершенствованию предоставления муниципальных услуг, развитию электронного документооборота и муниципальных информационных систем, повышению квалификации муниципальных служащих и противодействию коррупции. Информация была принята к сведению, депутаты выразили благодарность сотрудникам управлений за плодотворный труд.