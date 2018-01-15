Москва, 15 января, 2018, 13:49 — ИА Регнум. В Госдуме не поддержали планы членов Совфеда по ведению санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA), причастных к отстранению сборной России от участия в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

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5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. В Совфеде планируют проработать вопрос о введении санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA), причастных к отстранению сборной России от участия в Олимпиаде-2018.

Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) не поддержал инициативу сенаторов, так как ответные санкции не позволят России восстановить свои права.

«Какие санкции, к чему мы хотим прийти? Если мы введем санкции, мы никогда не получим никакие возможности по восстановлению наших прав. Нам нужно выйти на диалог с WADA», — полагает парламентарий.

Он напомнил, что в Международном олимпийском комитете (МОК) после решения 5 декабря об участии российской сборной в Олимпиаде заявили, что после Пхенчхана отношения МОК с Олимпийским комитетом России будут начаты с чистого листа.

«Мы очень надеемся на это и рассчитываем, что так оно и будет. России нужно установить со спортивными функционерами диалог, основываясь на принципах равноправия и дружелюбия. А если будет война санкций, то точно пострадают наши спортсмены, которых так и продолжат то допускать, то не допускать на Олимпийские игры», — сказал он.

В Кремле отказались комментировать заявление председателя комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова о введении санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) после завершения Игр в Пхёнчхане.