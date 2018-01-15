Калуга, 15 января, 2018, 13:35 — ИА Регнум. В Калуге подвели итоги работы в 2017 году и наметили основные направления деятельности на 2018-й актив территориальных общественных самоуправлений «Площадь Победы», «Театральная Площадь» совместно с народным советом избирательного округа №3 под руководством главы городского самоуправления Александра Иванова.

Фото пресс-служба Городской думы Калуги Активисты калужских ТОСов наметили планы работы на год

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на встрече 11 января состоялся обстоятельный разговор о перспективах развития и застройки.

«Нам очень многое предстоит сделать в этом году в городе, — отметил глава города. — Прежде всего, будет продолжена работа по асфальтированию дворовых территорий и междворовых проездов, установке детских игровых и спортивных комплексов. И здесь я очень надеюсь на вашу активную принципиальную позицию при приемке работ от подрядных организаций. Начато строительство дворца спорта, продолжится ремонт здания кукольного театра, к 12 апреля предполагается завершить очередной этап реконструкции Музея космонавтики».

На встрече обсуждались проблемные моменты в работе управляющих компаний и в системе ЖКХ в целом. Калужане отметили работу городских властей, были высказаны слова благодарности за своевременное реагирование на обращения жителей, проживающих на территориях этих ТОСов. Члены территориальных общин обратились с просьбой к Александру Иванову об организации ознакомительной поездки по основным новым объектам Правобережья.

Александр Иванов поблагодарил всех за слаженную работу в 2017 году, неравнодушное отношение к своему родному городу и поздравил активистов с наступившим Новым годом и Рождеством, пожелал им здоровья, бодрости духа, оптимизма, дальнейших успехов в деле благоустройства дворовых территорий.