Ярославль, 15 января, 2018, 12:39 — ИА Регнум. В Ярославле в объекте культурного наследия федерального значения «Ротонда гостиного двора» может открыться ресторан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ru.wikipedia.org Ротонда

Ротонда долгое время стояла закрытой. В советское время в ней размещался магазин «Охотник».

Сейчас памятник находится в частной собственности, и возможно, в ближайшее время там разместится ресторан.

«Действительно, у меня есть так идея — открыть в Ротонде ресторан. Я не один год слежу за этим объектом, интересуюсь им, веду переговоры об аренде. Правда, пока могу сказать, что никаких документов не подписано, все находится на стадии переговоров. Сейчас я нахожусь в отпуске, и буду обсуждать с партнерами этот вопрос после возвращения. Думаю, до конца месяца этот вопрос решится», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM ресторатор, владелец ряда заведений общественного питания Максим Вахруков.

Как отмечают ярославцы, сейчас в Ротонде начинаются ремонтные работы.

Ансамбль зданий Гостиного двора был построен по проекту архитектора Петра Яковлевича Панькова. Существуют предположения, что при проектировании корпусов Паньков консультировался с Карлом Росси, но есть мнение о том, что автором выступил сам Росси, работавший в данный период времени в Тверской губернии.

Первоначально ансамбль Гостиного двора занимал целый квартал и состоял из двух замкнутых четырёхугольных одноэтажных корпусов с открытыми галереями и круглого центрального павильона с глубоким двухъярусным портиком на главном фасаде (ротонды). Ротонда пострадала при пожаре в 1831 году и была отстроена заново.

До настоящего времени от Гостиного двора сохранились ротонда и часть северного крыла.