Баку, 15 января, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Младший научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Чулков задержан в Азербайджане. Кто именно задержал Чулкова и в чем он обвиняется пока неизвестно. Ранее сообщалось о пропаже ученного.

Дмитрий Чулков

Посольство РФ в Азербайджане проинформировано местными властями о задержании россиянина, принимаются меры по его скорейшему возвращению на родину, сообщил РИА Новости пресс-атташе диппредставительства Денис Апашкин.

B Службе госбезопасности Азербайджана и министерстве внутренних дел агентству Turan не стали комментировать задержание Чулкова

Как рассказал Дождю его друг Константин Маланчев, Чулков «любит путешествовать и часто смотрит дешевые рейсы», на этот раз он полетел на запад Азербайджана, а затем поехал в город Гянджа. Чулков прибыл туда 3 января и через два дня поехал смотреть озеро Гейгель. После этого он перестал выходить на связь.

После пропажи Чулкова его друг связался с хозяином дома, в котором тот останавливался в Гяндже. Владелец дома рассказал, что 7 января к нему приехали люди «не то из спецслужб, не то военные». Они сфотографировали комнату, в которой жил Чулков, и забрали его вещи. Хозяину объяснили, что ученый зашел на запрещенную территорию и был задержан. При этом сотрудники госбезопасности посчитали, что он специально перелез через забор вокруг охраняемой территории. Они сказали хозяину, что Чулков не подчинялся требованиям охранников покинуть объект.

«Он сошел с тропы, изучал что-то в бинокль, а так как у Азербайджана напряженная обстановка с Арменией его повязали военные», — предположил Маланчев. Он добавил, что с 6 января Чулков не выходил в интернет и не отвечал на звонки. По словам Маланчева, в посольстве не регистрировали обращение родственников Чулкова до тех пор, пока информация не получила огласку в СМИ.

После публикации новостей об этом матери Чулкова позвонил человек, представившийся работником посольства. По словам Маланчева, он просил «не поднимать шумиху, не беспокоиться». Ей сказали, что Дмитрий «жив, здоров, скоро вернется в Россию». Женщина попросила подтвердить это. После этого ей позвонили с азербайджанского номера, неизвестный человек передал трубку Чулкову.

«Дима сказал, что его задержали, что его кормят, и несколько раз повторил, что не бьют», — сообщил Маланчев. По его словам, недавно Дмитрий ездил в Армению, что также могло «не понравиться» спецслужбам.