Ереван, 15 января, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Карен Карапетян 23−26 января примет участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. По словам пресс-секретаря премьера Арама Араратяна, состав возглавляемой премьер-министром делегации пока не утвержден.

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«Вероятно, он будет утвержден в течение следующей недели», — сказал Арам Араратян. Он также проинформировал, что на форуме запланировано выступление армянского премьера, а также ряд двухсторонних и многосторонних встреч.

Как говорил премьер Карапетян ещё в ноябре 2017 г., Армения в Давосе представит свои экономические возможности и потенциал.

«Мы получили приглашение принять участие в Давосе и представить там нашим западным партнерам наше видение развития Армении», — сказал тогда Карапетян.

Последний раз Армения принимал участие в давоском форуме в 2009 году, когда в Швейцарии побывал президент Армении Серж Саргсян. Неучастие Армения в давоских форумах, как правило, объяснялось большими расходами.

Примечательно, что это первый европейский визит премьер-министра Армении Карена Карапетяна с тех пор, как он занимает эту должность с сентября 2016 г.

Российскую делегацию на 48-м Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович.