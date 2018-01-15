Москва, 15 января, 2018, 11:42 — ИА Регнум. 17 января Музей-библиотека Н.Ф. Федорова, работающий при Библиотеке №180 на Юго-Западе Москвы, проводит День открытых дверей. Так просветительный, исследовательский центр, завоевавший авторитет не только в России, но и за рубежом, решил отметить свой 25-летний юбилей.

С.А.Коровин. Портрет Н.Ф. Фёдорова. 1902

Программа откроется в 14−00 научно-практическим семинаром «Музей-библиотека Н.Ф. Федорова: история, перспективы, проекты». Центром обсуждения станет идея присвоения Библиотеке № 180 имени Н.Ф. Федорова, превращения ее в центр самообразования, в котором могли бы бесплатно заниматься и получать научные консультации все желающие. Такой образ библиотеки вынашивал Николай Федоров. «Московский Сократ», философ-футуролог, идеи которого увлекали Достоевского, Толстого, Владимира Соловьева, был еще и «идеальным библиотекарем», педагогом-новатором. В музеях и библиотеках он видел центры образования будущего — бесплатного, общедоступного, построенного на принципе «все должны быть познающими и всё — предметом знания и дела».

На семинаре будут представлены и другие инициативы Музея, в том числе проект создания «Федоровской энциклопедии». А в качестве экспертов выступят ведущие специалисты в области библиотечного и музейного дела, теоретики и практики — президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, директор РГАЛИ Татьяна Горяева, глава Дома Гоголя Вера Викулова, директор «Дома А.Ф. Лосева» Валентина Ильина, зав. кабинетом библиотековедения РГБ Любовь Хайцева, зав. Музеем-квартирой Ф.М. Достоевского Павел Фокин, руководитель Центра авангарда, куратор галереи «На Шаболовке» Александра Селиванова, член-корр. РАН Наталья Корниенко, известные российские философы Владимир Варава, Алексей Козырев, Михаил Маслин и др.

В 16−00 начнется круглый стол «Музей в библиотеке как фактор ее развития», на котором будут обсуждаться проблемы мемориальной и краеведческой деятельности библиотек, сотрудничества библиотек, музеев, архивов. А вечером гостей ждет авторская экскурсия и лекция одного из создателей Музея-библиотеки, публикатора федоровского наследия Анастасии Гачевой «Fedoroviana XX века: события, книги и судьбы». Слушатели узнают о том, как откликались на идеи Федорова философы, писатели, художники Серебряного века, деятели Советской России и Русского зарубежья, и как наследие Федорова возвращалось в отечественную культуру в 1970—1990-е годы.