Йоханнесбург, ЮАР, 15 января, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Учёные из ЮАР пришли к выводу, что остатки метеорита «Гипатия», обнаруженные в 1996 году в Египте, содержат вещества, отсутствующие в Солнечной системе. Об этом сообщает Science Alert.

Maxpixel.freegreatpicture.com Звездный океан

По информации учёных из Университета Йоханнесбурга, в метеорите содержится большое количество специфических углеродных соединений, которые являются основным компонентом межзвездной пыли, существовавшей до образования Солнечной системы.

Отмечается, что анализ вкраплений показал наличие в метеорите чистого металлического алюминия. Это вещество встречается в Солнечной системе в ничтожных количествах.

Как считают исследователи, «Гипатия» образовалась при температуре ниже минус 196 градусов Цельсия. Это произошло ещё до того, как сформировалась Солнечная система.

По мнению специалистов, метеорит прилетел на Землю из пояса Койпера, который находится за орбитой Нептуна.

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