Ярославль, 15 января, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Иван Парамонов предлагает рассказывать избирателям о том, что кандидат в депутаты получает деньги из-за рубежа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Проект поправок в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» внесен в Ярославскую областную думу.

Информационный стенд на избирательном участке

Законопроект предполагает, что кандидат в депутаты будет обязан сообщать в избирательную комиссию сведения об участии в органах управления некоммерческих организаций, которые имеют зарубежное финансирование. Эти сведения, наряду со сведениями о возрасте, месте работы, судимости кандидата будут размещаться на стендах, которые располагаются на избирательных участках.

«Избиратели должны знать о том, что кандидат в депутаты получает деньги из-за рубежа. Это федеральная повестка — на всех уровнях вводятся ограничения для иностранных агентов, которые что-то нехорошее могут против нашего государства замышлять. В этом случае избиратели должны знать, что такой человек идет в депутаты», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Иван Парамонов.

Иван Парамонов входит в фракцию «Единая Россия», поэтому вероятность, что законопроект о «кандидатах — иностранных агентах» будет одобрен региональным заксобранием и попадет в Госдуму РФ.