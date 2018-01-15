Малая Вишера, Новгородская область, 15 января, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В городе Малая Вишера Новгородской области около ста человек вышли на митинг против перевода учеников начальной школы №2 в здание основной школы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, протестующие вышли на улицу с плакатами «Нет второй смене!», «Детский центр — детям!», «Созвездие», не забирай у детей школу!» и подобными. Организатором акции выступило Маловишерское районное отделение КПРФ, к которому обратился родительский комитет начальной школы.

Kprf53.ru В Малой Вишере жители вышли на митинг против закрытия школы

Поводом к акции протеста стало решение администрации Маловишерского района перевести учеников начальной школы №2 из корпуса на улице Некрасова в здание основной школы на улице Карла Маркса с целью дальнейшей передачи здания начальной школы муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Центр Созвездие», который в настоящее время находится в 100-летнем аварийном деревянном здании. Родители учеников начальной школы выступили против переезда, так как вложили собственные средства в обустройство здания, чтобы их дети учились в комфортных условиях. В основном здании школы, по их мнению, недостаточно и учебных кабинетов, и площади столовой и гардероба, нет туалета для малышей, а главное — часть детей будет учиться во вторую смену.

На митинге выступил первый заместитель главы администрации района Александр Зайцев, который заверил собравшихся, что окончательное решение ещё не принято. По его словам, районные власти готовы к диалогу, мнение родителей будет учтено.

В пресс-службе Новгородского областного отделения КПРФ корреспонденту ИА REGNUM также сообщили, что депутат Новгородской областной думы, лидер фракции КПРФ Валерий Гайдым направил письмо министру образования РФ Ольге Васильевой с просьбой разобраться в ситуации и оказать содействие в сохранении начальной школы.

Отметим, что в Малой Вишере в настоящее время учащиеся одной из школ (№4) уже обучаются в две смены.