Псков, 15 января, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Псковской области направила в правоохранительные органы заявление о проверке факта недобросовестного сбора подписей за кандидата на должность президента РФ. Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, жители Пскова обратились в редакцию одной из газет с жалобой на то, что их подписи за одного из кандидатов в президенты РФ получили обманом.

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«В своём письме псковичи, проживающие на проспекта Энтузиастов, рассказали, что сборщица подписей обманула их и назвала другую фамилию кандидата в президенты, а не ту, что стояла в подписных листах. В результате они поставили подпись не за того кандидата, за которого хотели, а за совсем другого», — говорится в сообщении избирательной комиссии Псковской области.

Обманутые таким образом псковичи сообщили, что подписной лист им предоставляли таким образом, что было не видно, за кого именно нужно поставить подпись, при этом сборщица подписей, держав толстую пачку листов, уверяла, что «обошла весь дом, и все подписали листы за этого кандидата».

Председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов, комментируя эту ситуацию, призвал избирателей быть внимательнее и, перед тем как поставить свою подпись, просить сборщиков подписей предъявлять документ, подтверждающий личность человека, собирающего подписи, и документ, дающий право ему собирать подписи.

Он напомнил, что подписной лист может быть двух видов: в поддержку кандидата-самовыдвиженца и кандидата, выдвинутого политической партией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, окончание сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов — 31 января.

Для кандидатов-самовыдвиженцев в ЦИК РФ необходимо представить 300 тыс. подписей. Они должны быть собраны как минимум из 41 региона России, причём из одного региона число таких подписей не должно превышать 7500.

Для кандидатов от партий, не представленных в Государственной думе РФ, — не менее 100 тыс. подписей, при этом в одном регионе необходимо заручиться поддержкой не более 2,5 тыс. избирателей, место жительства которых находится на территории данного региона.

Политическим партиям, имеющим фракции в Госдуме, избирательное законодательство России даёт право не собирать подписи в поддержку кандидата — им достаточно решения самой партии о выдвижении кандидата.

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