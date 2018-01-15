Мельбурн, Австралия, 15 января, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над украинкой Катериной Козловой в первом круге Australian Open. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

eugeniu Теннисный корт

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету Козловой восемь эйсов, три ошибки на подаче и 5 из 9 выигранных брейков.

Ранее Екатерина Макарова уступила Ирине Бегу в первом круге Australian Open. Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 15 по 28 января в Мельбурне.

Australian Open-2018. Женщины. Первый круг.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Катерина Козлова (Украина) — 3:6, 6:4, 6:3.

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