Берлин, 15 января, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Модернизация российских линейных крейсеров «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» позволит им нести реальную угрозу авианосцам США, пишет немецкая газета Stern.

Mil.ru Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий»

Авторы издания считают, что причиной этого станет установка на корабли гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» 3М22, которая имеет скорость в шесть раз выше скорости звука и диапазон действия около 600 километров.

Ракетный корабельный комплекс «Циркон» позволит крейсерам создавать серьезную угрозу не только для американских авианосцев, но и превратят океаны в «опасные воды» для военных кораблей других стран. Кроме того, крейсеры планируется оснастить современными зенитными системами С-500 и крылатыми ракетами «Калибр».

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Издание отмечает, что сценарий вооруженного конфликта России и США маловероятен, в целом Россия будет использовать линейные крейсеры для укрепления имиджа сверхдержавы. Также они будут создавать «проекцию мощи» в разных частях мира.

Ранее сообщалось, что новая госпрограмма вооружения (ГПВ) на 2018−2027 годы предполагает развертывание противокорабельных гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» на кораблях ВМФ России. В конце ноября 2017 года о наличии новейших гиперзвуковых ракет «Циркон» в арсенале ВС РФ заявил сенатор Совета Федерации Виктор Бондарев.

Напомним, атомные ракетные крейсеры «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» — это самые большие в мире неавианосные боевые корабли с атомной силовой установкой. После модернизации основным противокорабельным оружием «Адмирала Нахимова» станут гиперзвуковые ракеты «Циркон», принятие на вооружение которых ожидается в 2018 году. По наземным целям крейсеры будут использовать ракеты «Калибр».

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