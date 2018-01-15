Вашингтон, 15 января, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Зонд Juno получил изображения облачного пояса Юпитера. Об этом сообщается на сайте NASA.

Https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/pia21974.jpg Юпитер

Снимок был сделан в декабре 2017 года, когда зонд Juno сблизился с Юпитером. В это время аппарат находился на расстоянии около 13 тыс. километров от облаков планеты.

На фотографии можно увидеть цепочки из облаков, которые опоясывают южный полюс Юпитера.

Напомним, зонд Juno был запущен в августе 2011 года. На орбиту Юпитера он вышел в 2016 году, а в июле 2017 года аппарат впервые сделал снимки Большого и Малого красного пятна планеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные с помощью аппарата Juno установили, что Большое красное пятно Юпитера уходит своими корнями вглубь планеты.

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