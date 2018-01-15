Красноярск, 15 января, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Очередной скандал с праздничными гуляниями врачей разразился в Красноярске. Новогодний корпоратив сотрудники отделения функциональной диагностики больницы скорой медицинской помощи устроили прямо во время работы.

Новогодняя вечеринка

Застолье попало на видео очевидца, которое позже появилось в сети. Богатый стол, крепкие напитки и танцы живота — все это стало достоянием общественности.

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Вечеринку медработники, в числе которых была и заведующая отделением, и старшая медсестра, устроили накануне Нового года, передают «Новости ТВК». Причём сделали это, несмотря на запрет главврача на проведение подобных мероприятий в стенах медучреждения.

Как пояснили в больнице, сотрудники отделения функциональной диагностики БСМП действительно нарушили правила. Все написали объяснительные записки. Им будет вынесен выговор. А вот заведующая отделением приняла решение уволиться по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошёл недавно в Рязани. Посиделки за новогодним столом устроили медики рязанского областного кардиологического диспансера прямо в кабинете заведующей отделением в рабочее время. Застолье также на видео снял один из посетителей больницы.

В результате главврач диспансер получил выговор «за ненадлежащий контроль исполнения сотрудниками внутреннего трудового распорядка и своевременного оказания медицинской помощи пациентам», а заместитель главного врача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативным отделением лишились должностей.

Отметим, что видео, опубликованное посетителем больницы на популярном канале в интернете, позднее был удалено.